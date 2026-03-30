Il ragazzo è stato travolto mentre si trovava insieme ad alcuni coetanei sul marciapiede per andare nella palestra dell'istituto scolastico comprensivo Mozart. Dopo i primi soccorsi è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi

Un ragazzino di 14 anni è stato travolto da un suv guidato da un 22enne che, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada, finendo contro la recinzione dell'istituto scolastico comprensivo Mozart in viale di Castel Porziano, all'Infernetto. Il minore è stato travolto mentre si trovava insieme ad alcuni coetanei sul marciapiede per andare nella palestra della scuola. Dopo i primi soccorsi è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi.