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Roma, 14enne investito sul marciapiede da un Suv davanti a scuola: è grave

Cronaca

Il ragazzo è stato travolto mentre si trovava insieme ad alcuni coetanei sul marciapiede per andare nella palestra dell'istituto scolastico comprensivo Mozart. Dopo i primi soccorsi è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi

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Un ragazzino di 14 anni è stato travolto da un suv guidato da un 22enne che, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada, finendo contro la recinzione dell'istituto scolastico comprensivo Mozart in viale di Castel Porziano, all'Infernetto. Il minore è stato travolto mentre si trovava insieme ad alcuni coetanei sul marciapiede per andare nella palestra della scuola. Dopo i primi soccorsi è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi.

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