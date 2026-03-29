Manifestazione anarchica vietata a Roma, 91 fermi preventivi

I fermati erano giunti al Parco degli Acquedotti con l’intento di tenere una commemorazione dei due militanti morti nell’esplosione del 19 marzo. Ritenuti pericolosi e sospetti e sono stati accompagnati negli uffici della Questura per il fotosegnalamento e l'eventuale adozione dei fogli di via obbligatori

L'operazione di polizia

Dalle prime ore del mattino, alcune decine di aderenti a movimenti anarchici, provenienti anche da altre province del Paese, hanno raggiunto il Parco degli Acquedotti per un omaggio ai due militanti deceduti il 19 marzo mentre confezionavano un ordigno rudimentale. I gruppi sono stati bloccati su vari ingressi dal contingente del Reparto a cavallo della Polizia di Stato e dai reparti inquadrati delle Forze dell'Ordine. Per 91 persone ritenute pericolose e sospette, valutati i presupposti condivisi dal Pm di turno, è scattato il fermo preventivo. Alcuni avevano il volto coperto e molti hanno rifiutato l'identificazione. I fermati sono stati accompagnati negli uffici della Questura per il fotosegnalamento e l'adozione, ove opportuno, dei fogli di via obbligatori. Le operazioni si sono svolte senza turbative per l'ordine pubblico.