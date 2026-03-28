Wheelchairpadel per riabilitazione e inclusione, prima scuola a Milano

Un percorso riabilitativo collegato direttamente all’Ospedale Maggiore di Niguarda e dedicato ai degenti e agli ex degenti dell’unità spinale del nosocomio. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra A.S.D. AUSportiva, ASD WT+S (Wheelchairtennis+School) e il Centro Sportivo polifunzionale Murat4all con il patrocinio del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e del Municipio 9
Arriva a Milano la prima scuola di wheelchairpadel come percorso sportivo-riabilitativo per pazienti con lesione midollare. Il progetto pilota nasce grazie alla collaborazione tra A.S.D. AUSportiva, servizio collocato presso il Centro Spazio Vita dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, il Centro Sportivo Murat4all e l’ ASD WT+S sotto il patrocinio del Municipio 9 e del CIP. Il progetto intende favorire il recupero funzionale, la partecipazione sociale e il miglioramento della qualità della vita attraverso la pratica del wheelchairpadel: attività motorie adattate, coaching specialistico e momenti di socializzazione.
Obiettivi e benefici dello sport
Il centro, gestito da personale qualificato con insegnanti muniti di qualifica tecnica specialistica, persegue questi obiettivi:
- Offrire un percorso strutturato di avviamento al wheelchairpadel per pazienti midollolesi, integrabile nei percorsi riabilitativi e strutturato in una scuola con corsi annuali e lezioni singole o di gruppo.
- Promuovere benefici fisici (forza, equilibrio, coordinazione), psicologici (autostima, motivazione) e sociali (partecipazione a comunità sportive).
- Creare un modello replicabile in altri centri riabilitativi e impianti sportivi su tutto il territorio di Milano e della Lombardia.
Migliorare qualità vita dei pazienti
“Portare il wheelchairpadel all’interno dei percorsi riabilitativi significa ampliare le possibilità di recupero e rilanciare la qualità di vita dei nostri pazienti. Lo sport è terapia ma anche comunità: vogliamo costruire occasioni concrete di partecipazione”, dichiara Francesco Mondini, Presidente AUSportiva. Gli fa eco Marcello Vancini, referente Murat4all: “Siamo orgogliosi di ospitare questa iniziativa: il nostro centro diventa luogo di inclusione dove competenza sportiva e attenzione sanitaria si incontrano per generare nuove opportunità”. Il punto di vista degli insegnanti è invece chiarito da Federica Roveda, tecnico specializzato FITP (ASD Wheelchairtennis+school): “L’avviamento tecnico nel wheelchairpadel è pensato su misura: sicurezza, divertimento e gradualità sono al centro del percorso per garantire il massimo beneficio funzionale ed emotivo”. Infine Tiziana Elli, Municipio 9, Assessorato allo Sport, puntualizza: “Il patrocinio e il ruolo di rete del Municipio 9: permettono di connettere le associazioni sportive locali e garantire continuità e accessibilità al progetto sul territorio”.
Open day
Per domenica 29 marzo, dalle 14:00 alle 17:00 è previsto l’open day al Centro Sportivo Murat4all (Via Gioacchino Murat 29, Milano) con presentazione del progetto pilota per l’avviamento al wheelchairpadel dei pazienti midollolesi e con disabilità motoria derivante da altra patologia con attività pratica, dimostrazioni e incontri con operatori. L’evento è aperto a pazienti, familiari, operatori sanitari, istruttori sportivi e media.
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