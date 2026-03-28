Parma, arrestata 21enne accusata di aver ucciso il compagno

Alesandrina Brenda Fumagalli, di origini cubane, è accusata dell'omicidio del compagno convivente, deceduto in ospedale lo scorso 5 marzo a causa di una profonda ferita procurata da un’arma da punta e da taglio

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Parma hanno arrestato Alesandrina Brenda Fumagalli, 21enne di origine cubane, accusata dell'omicidio del compagno convivente Cristopher Gaston Ogando, 28enne di origini domenicane, deceduto in ospedale lo scorso 5 marzo a causa di una profonda ferita procurata da un’arma da punta e da taglio. L'arresto della ragazza è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Parma, su richiesta della Procura di Parma. Secondo quanto ricostruito, il 4 marzo scorso, intorno alle 18, i Carabinieri erano intervenuti presso un'abitazione situata in Borgo Riccio a seguito di una segnalazione al 118 per un presunto accoltellamento. La giovane, interrogata, aveva sostenuto la tesi di un incidente domestico. Ma le indagini hanno poi smentito questa versione.