Femminicidio Aurora Tila, motivazioni sentenza: "Sue richieste a ChatGpt provano stalking"Cronaca
La 13enne era stata uccisa a Piacenza il 25 ottobre 2024. Lo scorso novembre il suo ex fidanzato, che all’epoca aveva 15 anni, era stato condannato in primo grado a 17 anni per omicidio volontario pluriaggravato dallo stalking. Per il tribunale per i minorenni di Bologna, da quanto emerso, le richieste che la vittima faceva a ChatGpt contribuiscono a provare la situazione "delicata e soffocante" a cui era sottoposta
Sono state depositate le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso novembre, l’ex fidanzato della 13enne Aurora Tila è stato condannato a 17 anni per aver ucciso la ragazzina, gettandola nel vuoto da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il ragazzo all’epoca del femminicidio aveva 15 anni. Secondo i giudici, si legge nelle motivazioni della sentenza, le richieste che Aurora Tila faceva a ChatGpt contribuiscono a provare lo stalking a cui era sottoposta.
I consigli chiesti a ChatGpt
Il giovane in primo grado è stato condannato a 17 anni per omicidio volontario pluriaggravato dallo stalking. La ragazzina, da quanto emerso, chiedeva consigli all'intelligenza artificiale sulla relazione con il suo assassino, domandando se doveva lasciarlo, e come fare a distinguere un amore vero da uno tossico. Il tribunale per i minorenni di Bologna ha sottolineato che la vittima scriveva a ChatGpt "con estrema franchezza per comprendere come comportarsi in quella delicata e soffocante situazione".
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