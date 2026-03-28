La 13enne era stata uccisa a Piacenza il 25 ottobre 2024. Lo scorso novembre il suo ex fidanzato, che all’epoca aveva 15 anni, era stato condannato in primo grado a 17 anni per omicidio volontario pluriaggravato dallo stalking. Per il tribunale per i minorenni di Bologna, da quanto emerso, le richieste che la vittima faceva a ChatGpt contribuiscono a provare la situazione "delicata e soffocante" a cui era sottoposta