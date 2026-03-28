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Libia, 22 migranti morti dopo sei giorni alla deriva. Alarm Phone: 17 dispersi

Cronaca

Ventisei persone, tra cui una donna e un bambino, sono state tratte in salvo dopo l'allarme scattato in mare. Numerose, invece, le richieste d'aiuto dei familiari dei dispersi di un'altra imbarcazione, che denunciano l'assenza di notizie. L'organizzazione Alarm Phone sollecita le autorità a proseguire le ricerche nonostante il maltempo

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Ventidue persone, partite dalla Libia, sono morte dopo sei giorni alla deriva su un gommone nel Mar Mediterraneo, e i loro corpi sono stati gettati in mare, secondo quanto riferito dai sopravvissuti alla guardia costiera greca. Ventisei persone, tra cui una donna e un minore di cui non è stata specificata la nazionalità, sono state tratte in salvo da una nave della Frontex al largo dell'isola greca di Creta, secondo un breve comunicato diffuso venerdì sera dalla guardia costiera greca.

Arrestati due trafficanti

Due sopravvissuti sono stati trasportati in ospedale a Heraklion, sull'isola di Creta, ha riferito la guardia costiera. Sulla base delle loro testimonianze, la guardia costiera ha  precisato che l'imbarcazione era partita da Tobruk, città portuale nella Libia orientale, il 21 marzo, diretta in Grecia. "Durante il viaggio, i passeggeri hanno perso l'orientamento e sono rimasti in mare per sei giorni senza cibo né acqua", ha dichiarato la guardia costiera. I corpi delle vittime "sono stati gettati in mare per ordine di uno dei trafficanti". Le autorità greche hanno arrestato due uomini sud-sudanesi, di 19 e 22 anni, ritenuti i trafficanti.

Alarm Phone: "Diciassette dispersi nel Mediterraneo centrale"

Intanto nel Mediterraneo centrale risultano dispersi diciassette migranti. Lo segnala Alarm Phone, contattata da numerosi parenti preoccupati che chiedevano informazioni su un'imbarcazione partita domenica sera da Sabratha, in Libia. Cattive le condizioni meteo: "Le famiglie ci stanno contattando, ma non abbiamo ancora notizie sulla sorte di questo gruppo. Non siamo a conoscenza di alcun salvataggio che possa corrispondere a quello dell'imbarcazione scomparsa. Esortiamo tutte le autorità a cercare l'imbarcazione".

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