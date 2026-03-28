Il 65enne Salvatore Mazzotta è stato sorpreso dalla guardia di finanza a Lecce. Secondo gli inquirenti, la droga era destinata al mercato locale e valeva 200mila euro

Il 65enne Salvatore Mazzotta, uno dei volti salentini più noti del web per i suoi scherzi nei bar diventati virali e seguiti da oltre 45mila follower su Instagram, è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Lecce per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Mazzotta è stato sorpreso dai finanzieri vicino alla sua abitazione a Lecce con una busta contenente due involucri con 1,5 chili di cocaina. La droga, secondo gli inquirenti, era destinata al mercato locale e al dettaglio avrebbe potuto fruttare 200mila euro.