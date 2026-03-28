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Rovigo, donna e bimbo di un anno trovati morti in un laghetto artificiale

Cronaca
©IPA/Fotogramma

I corpi sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco a Castelguglielmo. Sul posto anche un elicottero con a bordo il personale del nucleo sommozzatori

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I cadaveri di una donna e di un bimbo di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. Secondo le prime informazioni, i corpi sono stati già recuperati dai Vigili del Fuoco mentre nella zona è in arrivo anche un elicottero con a bordo il personale del nucleo sommozzatori, per effettuare ulteriori ricerche nello specchio d'acqua. 

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