Si era fermata a circa 15 metri di profondità, aggrappandosi a una trave. Vigili del fuoco, forze dell'ordine e 118 sono stati impegnati nelle operazioni di recupero. Da quanto si apprende, il pozzo non era segnalato

I vigili del fuoco hanno recuperato una donna che era caduta in un pozzo a Roma, nel parco della Pace, in Via di Monte Stallonara. Secondo quanto si apprende, la signora è ferita ma cosciente, ed è stata consegnata ai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale. Sembra che il pozzo non fosse segnalato e che la donna ci fosse caduta dentro mentre passeggiava con il marito nel parco. Durante la caduta, la donna si è fermata a circa 15 metri di profondità agganciandosi ad una trave.