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Violenze sessuali su studenti, docente indagato nel Novarese

Cronaca

L’insegnante di un istituto superiore è accusato di violenza sessuale aggravata e continuata ed è stato sospeso dal pubblico ufficio. Le indagini sono partite dopo le segnalazioni interne alla scuola: il docente avrebbe palpeggiato le vittime e rivolto loro frasi sessualmente esplicite

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Un docente di una scuola della provincia di Novara è stato sospeso perché accusato di violenze sessuali sugli studenti. L’insegnante, prima di essere sollevato dall'esercizio del pubblico ufficio, lavorava in un istituto superiore. È indagato per violenza sessuale aggravata e continuata. Il provvedimento emesso dal gip di Novara è stato notificato dai carabinieri della Tenenza di Borgomanero.

Le indagini

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo ha abusato del proprio ruolo per mettere in atto condotte illecite nei confronti di diversi studenti e studentesse, tutti minorenni. L'inchiesta è scaturita da alcune segnalazioni interne all'istituto. Il quadro indiziario descrive un metodo utilizzato più volte durante le ore di lezione: il professore ha palpeggiato le vittime, ha avuto con loro contatti fisici inappropriati, rivolto loro sguardi e frasi a chiaro sfondo sessuale. Fondamentale per l'esito delle indagini è stata la collaborazione del dirigente scolastico.

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