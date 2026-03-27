Profanato il cadavere di Pamela Genini, la Procura apre un'inchiesta

La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo sul caso della profanazione del cadavere di Pamela Genini, uccisa a Milano a coltellate dall'ex compagno. La salma è stata trafugata e decapitata nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Mentre gli inquirenti sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire il movente, la procura indaga per vilipendio di cadavere e furto della testa

La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo sul caso della profanazione del cadavere di Pamela Genini, uccisa a coltellate lo scorso ottobre a Milano dall'ex compagno Gianluca Soncin. La salma, che attualmente è sotto sequestro dell'autorità giudiziaria, è stata trafugata e decapitata nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. A effettuare la scoperta sono stati alcuni operai che lavoravano nel cimitero: incaricati di trasferire il feretro dal loculo alla cappella di famiglia, si sono accorti di alcune viti saltate e del silicone sui bordi. Mentre gli inquirenti sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire il movente, la procura indaga per vilipendio di cadavere e furto della testa, previsto dall'articolo 411 del codice penale che stabilisce per i responsabili una pena da due a sette anni, aumentata se il fatto avviene all'interno di un cimitero.