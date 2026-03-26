Terremoto nel Pistoiese, scossa di magnitudo 4.1. Avvertita a Firenze

L'epicentro è stato registrato dall'Istituto nazionale di vulcanologia a sette chilometri dalla città di Pistoia. La terra ha tremato anche a Prato. Per ora non risultato danni a persone o cose. Sisma percepito anche a Bologna
L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nella provincia di Pistoia, alle ore 9.40. L'epicentro è a 7 km a Nord della città, ad una profondità di 52 km. In Toscana la scossa è stata avvertita anche a Firenze e a Prato, soprattutto nei piani alti. A Firenze, secondo quanto riferito dal Comune, al momento non vengono segnalati particolari danni e le scuole risultano regolarmente aperte. Anche a Pistoia "non risultano danni a cose o persone e neppure scuole evacuate", ha detto la sindaca facente funzioni, Anna Maria Celesti. "I dipendenti che si trovavano all'interno del Palazzo comunale di piazza Duomo - prosegue Celesti -, sono usciti dall'edificio, ma poi sono subito rientrati". La scossa è stata percepita anche a Bologna.
Ieri il terremoto in Lunigiana
Ieri una scossa di terremoto di magnitudo 3.9, così riqualificata dall'Ingv dopo una prima magnitudo pari a 4, era stata registrata alle 8:13 con epicentro a Fosdinovo, in Lunigiana, comune della provincia di Massa Carrara vicino alla Liguria, a una profondità di 11 km. Proprio in provincia di La Spezia, a Romito Magra, frazione di Arcola, l'ufficio postale ha subito un crollo strutturale per la scossa. In Toscana non registrati danni nè a persone nè a cose. Disposta ieri per precauzione la chiusura delle scuole in alcuni comuni della Lunigiana, a Carrara e in Versilia.
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