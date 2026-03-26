Terremoto nel Pistoiese, scossa di magnitudo 4.1. Avvertita a Firenze

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nella provincia di Pistoia, alle ore 9.40. L'epicentro è a 7 km a Nord della città, ad una profondità di 52 km. In Toscana la scossa è stata avvertita anche a Firenze e a Prato, soprattutto nei piani alti. A Firenze, secondo quanto riferito dal Comune, al momento non vengono segnalati particolari danni e le scuole risultano regolarmente aperte. Anche a Pistoia "non risultano danni a cose o persone e neppure scuole evacuate", ha detto la sindaca facente funzioni, Anna Maria Celesti. "I dipendenti che si trovavano all'interno del Palazzo comunale di piazza Duomo - prosegue Celesti -, sono usciti dall'edificio, ma poi sono subito rientrati". La scossa è stata percepita anche a Bologna.