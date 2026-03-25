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Toscana, terremoto di magnitudo 4 in provincia di Massa-Carrara

Cronaca

Secondo quanto registrato dall’INGV, l’epicentro è stato localizzato a 3 km a nord-est da Fosdinovo. L’ipocentro, invece, è stato rilevato a 11 km di profondità

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La terra ha tremato, poco dopo le 8 del mattino, in Toscana. La scossa di terremoto, di magnitudo 4.0, è stata registrata in provincia di Massa-Carrara. Secondo quanto registrato dall’INGV, l’epicentro è stato localizzato a 3 km a nord-est da Fosdinovo. L’ipocentro, invece, è stato rilevato a 11 km di profondità. Molte le persone uscite in strada e le chiamate ai vigili del fuoco. Nessun danno segnalato al momento: il sisma sarebbe stato avvertito fino a La Spezia.

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