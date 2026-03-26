Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano, anziano spara alla badante: grave ma non in pericolo di vita

Cronaca
©IPA/Fotogramma

È successo nel pomeriggio in zona Barona, a sud-ovest della città. L’uomo di 92 anni, poi bloccato dalla polizia, ha ferito gravemente la donna di 46 anni, di origini rumene, che è stata trasportata in codice rosso all’Humanitas di Rozzano

ascolta articolo

Un anziano ha ferito gravemente la sua badante con un colpo di pistola. È successo nel pomeriggio di giovedì 26 marzo in un appartamento in via Faenza, zona Barona, a sud-ovest di Milano. L'uomo, di 92 anni, è stato bloccato dagli agenti delle Volanti. La donna, 46enne di origine rumena, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico: stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Cosa sappiamo

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo ha estratto l'arma e sparato alla donna al culmine di una lite. La vittima è stata colpita all'addome da un colpo. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura sono al lavoro per cercare di stabilire se il colpo sia partito accidentalmente, anche a causa dell'età dell'uomo, o se sia stato un gesto intenzionale. 

Cronaca: Ultime notizie

Milano, anziano spara alla badante: grave ma non in pericolo di vita

Cronaca

È successo nel pomeriggio in zona Barona, a sud-ovest della città. L’uomo di 92 anni, poi...

Profanato cadavere di Pamela Genini, uccisa a Milano dall’ex compagno

Cronaca

Il corpo della modella 29enne, uccisa lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall’ex compagno, il...

Maltempo, neve e vento forte su diverse zone d'Italia. FOTO

Cronaca

I fiocchi hanno imbiancato molte aree del Paese, dall’Emilia-Romagna fino al Veneto passando per...

13 foto

Catania, incendio all'ospedale Cannizzaro: evacuati alcuni pazienti

Cronaca

Le fiamme sono divampate al settimo piano dell'edificio F3 della struttura per cause ancora da...

Bergamo, prof accoltellata da studente è uscita da terapia intensiva

Cronaca

Mercoledì mattina il ragazzo è arrivato nella scuola media di Trescore Balneario (Bergamo) con...

Cronaca: i più letti