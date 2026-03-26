Milano, anziano spara alla badante: grave ma non in pericolo di vita

È successo nel pomeriggio in zona Barona, a sud-ovest della città. L’uomo di 92 anni, poi bloccato dalla polizia, ha ferito gravemente la donna di 46 anni, di origini rumene, che è stata trasportata in codice rosso all’Humanitas di Rozzano

Un anziano ha ferito gravemente la sua badante con un colpo di pistola. È successo nel pomeriggio di giovedì 26 marzo in un appartamento in via Faenza, zona Barona, a sud-ovest di Milano. L'uomo, di 92 anni, è stato bloccato dagli agenti delle Volanti. La donna, 46enne di origine rumena, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico: stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.