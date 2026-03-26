La Guardia di finanza sta indagando sui possibili reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio oltre alla turbativa d'asta e al traffico di influenze illecite. Quindici persone sono state messe sotto indagine, tra cui anche l’ufficiale di Marina, Antonio Angelo Masala. Perquisiti alcuni dirigenti di imprese pubbliche e imprenditori

Perquisizioni della Guardia di finanza in alcuni uffici del ministero della Difesa, Rfi, Terna e Polo Strategico Nazionale. I finanzieri, coordinati dal sostituto Lorenzo Del Giudice, indagano su possibili reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio oltre alla turbativa d'asta e al traffico di influenze illecite. Le perquisizioni si inseriscono nell'ambito di un'indagine della Procura di Roma che ha come filone principale l’inchiesta che portò all'arresto, nell'ottobre del 2024, dell'ex direttore generale di Sogei Paolino Iorio. Il manager venne bloccato mentre intascava una tangente da 15 mila euro da un imprenditore. In casa, nel corso di perquisizioni, gli furono trovati oltre 100 mila euro. Iorio ha patteggiato una pena a tre anni di carcere.