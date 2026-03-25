Condannata a 5 anni Rosa Vespa: rapì neonata a Cosenza

Il processo

A conclusione del processo con rito abbreviato, il gup del Tribunale di Cosenza ha concesso le attenuanti generiche alla donna, imputata per sequestro di persona, e l'ha condannata al pagamento di una provvisionale da 15mila alla famiglia della neonata. Il pm Antonio Bruno Tridico aveva chiesto una condanna a 8 anni di reclusione per Vespa, attualmente ai domiciliari e assente in aula. Presenti invece i genitori della neonata che si sono costituiti parte civile. Nel corso del processo, la donna è stata sottoposta a perizia psichiatrica disposta dal gup, ed è stata dichiarata capace di intendere e volere. "Ci riteniamo molto soddisfatti, soprattutto a fronte della richiesta molto alta che non ci aspettavamo, visto tutta una serie di circostanze. Il giudice ha riconosciuto le attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti e quindi si è determinata in questi termini", ha detto la legale di Rosa Vespa, Teresa Gallucci. "Siamo pienamente soddisfatti perché è una sentenza giusta ed equilibrata. Per i genitori è la fine di un incubo, adesso aspettiamo il procedimento che ancora è in piedi per l'eventuale responsabilità della clinica", ha commentato Chiara Penna, legale della famiglia della piccola.