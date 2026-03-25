Il QS World University Rankings 2026 è la sedicesima edizione annuale della classifica elaborata da QS Quacquarelli Symonds. Quest'anno la classifica ha analizzato oltre 21.000 programmi accademici in più di 1.900 università distribuite in oltre 100 Paesi, coprendo 55 discipline suddivise in cinque grandi aree di studio: Arti e Scienze Umane, Ingegneria e Tecnologie, Scienze della Vita e Medicina, Scienze Naturali, Scienze Sociali, Economiche e Manageriali. Sul podio globale si conferma una gerarchia ormai consolidata. Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) mantiene il primato assoluto per il quattordicesimo anno consecutivo, sinonimo di un'eccellenza irraggiungibile nella ricerca, nella didattica e nella reputazione internazionale. Al secondo posto si colloca Imperial College London, seguito da Stanford University al terzo. University of Oxford e Harvard University completano la Top 5. Oltre il podio, la Top 10 vede la presenza di ETH Zurich, University of Cambridge, National University of Singapore (NUS), UCL e California Institute of Technology (Caltech). Un elemento di spicco è la progressione delle università asiatiche: NUS ha guadagnato ben 20 posizioni nell'arco di tre anni, riflettendo gli ingenti investimenti governativi di Singapore nella ricerca e nell'internazionalizzazione. Sul fronte dei miglioramenti più netti, Sunway University in Malaysia ha scalato oltre 120 posizioni, il salto più ampio dell'intera edizione 2026.