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Roma, scomparsa una donna di 35 anni dal 22 marzo: potrebbe essere in difficoltà

Cronaca
Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV

Federica Galassetti è sparita da due giorni dopo essersi allontanata dalla sua casa a Colli Albani senza telefono né denaro. Potrebbe trovarsi in difficoltà e aver raggiunto altri quartieri di Roma, tra cui Aurelio, Boccea, Termini o Tiburtina. Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV invita chiunque abbia informazioni a contattare subito il 388 189 4493 o il 112

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Da due giorni non si hanno più notizie di Federica Galassetti, trentacinquenne residente nel quartiere romano di Colli Albani. La donna è uscita dalla sua abitazione nel tardo pomeriggio di domenica 22 marzo 2026, intorno alle 18, e da allora non ha più fatto ritorno. Al momento della scomparsa non aveva con sé né soldi né telefono, un dettaglio che accresce la preoccupazione dei familiari.

Foto: Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV
Foto: Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV

La famiglia: "Potrebbe essere in difficoltà"

La famiglia descrive Federica come una persona fragile, che potrebbe trovarsi in una situazione di difficoltà. L'appello è stato rilanciato dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV, che ha diffuso la segnalazione invitando la cittadinanza alla massima attenzione. "Potrebbe essere in difficoltà – hanno dichiarato i familiari – Aiutateci a trovarla".

La descrizione della donna

Federica è alta un metro e settantacinque, pesa circa settantacinque chili, ha occhi marroni e capelli biondi, lunghi e lisci. Di corporatura media, indossa gli occhiali da vista. Al momento dell'allontanamento indossava un giubbotto nero con pelliccia interna, un maglione nero, jeans blu e un paio di anfibi neri. Con sé aveva soltanto pochi euro.

Le zone in cui potrebbe essersi spostata

Sebbene la scomparsa sia avvenuta nella zona di Colli Albani, i familiari ritengono possibile che Federica si sia spostata in altri quartieri della capitale. L'attenzione è rivolta in particolare verso l'area dell'Aurelio e il quadrante di Boccea, ma anche verso le zone di Termini e Tiburtina, soprattutto in prossimità delle stazioni. 

L'appello alle segnalazioni 

Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV invita chiunque abbia informazioni o avvistamenti a contattare immediatamente il numero 388 189 4493 oppure il numero unico per le emergenze 112. Ogni dettaglio potrebbe essere decisivo per riportare Federica a casa.

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