Meteo, neve e maltempo sull'Italia dal 25 marzo: le regioni a rischio

Le regioni del Centro e del versante adriatico saranno investite da venti di bora e tramontana con raffiche fino a 80-100 km/h. Le aree più colpite saranno il Nord-Est e l'intero versante adriatico, dove il calo termico sarà netto e accentuato da forti venti settentrionali che soffieranno con intensità su tutto il territorio nazionale. Sull'Alto Adriatico la Bora potrà soffiare con raffiche particolarmente violente, soprattutto sul Triestino, prima di trasformarsi progressivamente in Tramontana. Contemporaneamente, il Nord-Ovest sarà sferzato da forti raffiche di Foehn, il vento di caduta dalle Alpi che raggiungerà le pianure di Piemonte e Lombardia mantenendo il cielo terso.