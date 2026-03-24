Fuga di monossido, bimbo al telefono col 118 aiuta a salvare la madre

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Fuga di monossido, bimbo di 4 anni al telefono col 118 aiuta a salvare la mamma

Cronaca

Il fatto è accaduto ad Adria (Rovigo): la donna era a terra priva di sensi. L’allarme è partito dal datore di lavoro preoccupato per non aver visto arrivare la donna in ufficio. I soccorsi hanno chiamato la sua utenza e al telefono ha risposto il bambino 

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Le indicazioni di un bambino di 4 anni hanno aiutato, al telefono, i sanitari a capire il pericolo che stava attraversando una donna priva di sensi per aver inalato monossido di carbonio e ad intervenire in tempo per salvarla. Il fatto è accaduto ad Adria (Rovigo), come riferisce Il Gazzettino, dove il 118 si è attivato dopo la chiamata del datore di lavoro della donna, preoccupato per non averla vista arrivare in ufficio. I medici, quindi, hanno telefonato all'utenza domestica della donna sentendosi rispondere da una voce infantile e scoprendo che dall'altra parte del filo c'era un bambino di 4 anni. Con estrema capacità l'infermiera è riuscita a instaurare un dialogo con il piccolo, e attraverso semplici domande ha compreso che la donna era riversa a terra sul pavimento, priva di sensi. Subito è scattato l'intervento che ha visto oltre al Suem anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'abitazione, mentre madre e figlio sono stati portati in ospedale in tempo utile per evitare una tragedia. 

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