Don Roberto Malgesini, via libera al processo di beatificazione

Il sacerdote di Como era stato ucciso a coltellate sei anni fa mentre andava a portare cibo ai poveri. L’annuncio arriva dal vescovo di Como, il cardinal Oscar Cantoni

Il Vaticano ha dato il via libera all’iter per aprire il processo di beatificazione di don Roberto Malgesini, il sacerdote di Como ucciso a coltellate sei anni fa mentre andava a portare cibo ai poveri. L’annuncio arriva dal vescovo di Como, il card. Oscar Cantoni: “Vorrei annunciarvi una gioiosa e consolante notizia. Proprio ieri pomeriggio mi è giunta dalla Santa Sede, e precisamente dal Dicastero per le cause dei Santi, la facoltà di dare inizio al processo di beatificazione di don Roberto”.