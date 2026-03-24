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Don Roberto Malgesini, via libera al processo di beatificazione del prete ucciso a Como

Cronaca
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Il sacerdote di Como era stato ucciso a coltellate sei anni fa mentre andava a portare cibo ai poveri. L’annuncio arriva dal vescovo di Como, il cardinal Oscar Cantoni

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Il Vaticano ha dato il via libera all’iter per aprire il processo di beatificazione di don Roberto Malgesini, il sacerdote di Como ucciso a coltellate sei anni fa mentre andava a portare cibo ai poveri. L’annuncio arriva dal vescovo di Como, il card. Oscar Cantoni: “Vorrei annunciarvi una gioiosa e consolante notizia. Proprio ieri pomeriggio mi è giunta dalla Santa Sede, e precisamente dal Dicastero per le cause dei Santi, la facoltà di dare inizio al processo di beatificazione di don Roberto”. 

Don Roberto Malgesini in un momento del suo ministero pastorale - Vatican News

La storia di Don Roberto

Don Roberto Malgesini nel 2008 aveva iniziato la sua esperienza di servizio ai più poveri presso la chiesa di san Rocco a Como insieme a un gruppo di volontari, portando cibo ai senzatetto della città. Il sacerdote fu ucciso il 15 settembre 2020 da un immigrato che poi si consegnò in caserma.

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