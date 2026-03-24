Don Roberto Malgesini, via libera al processo di beatificazione del prete ucciso a ComoCronaca
Il sacerdote di Como era stato ucciso a coltellate sei anni fa mentre andava a portare cibo ai poveri. L’annuncio arriva dal vescovo di Como, il cardinal Oscar Cantoni
Il Vaticano ha dato il via libera all’iter per aprire il processo di beatificazione di don Roberto Malgesini, il sacerdote di Como ucciso a coltellate sei anni fa mentre andava a portare cibo ai poveri. L’annuncio arriva dal vescovo di Como, il card. Oscar Cantoni: “Vorrei annunciarvi una gioiosa e consolante notizia. Proprio ieri pomeriggio mi è giunta dalla Santa Sede, e precisamente dal Dicastero per le cause dei Santi, la facoltà di dare inizio al processo di beatificazione di don Roberto”.
La storia di Don Roberto
Don Roberto Malgesini nel 2008 aveva iniziato la sua esperienza di servizio ai più poveri presso la chiesa di san Rocco a Como insieme a un gruppo di volontari, portando cibo ai senzatetto della città. Il sacerdote fu ucciso il 15 settembre 2020 da un immigrato che poi si consegnò in caserma.