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Rischio Botulino, Eurospin ritira lotto di mousse al salmone in tutti i punti vendita

Cronaca

Il ministero della Salute ha richiamato per rischio microbiologico il prodotto del marchio Land. L’allerta europea è stata lanciata dal Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine animale e loro derivati, dopo controlli di routine effettuati nel Padovano che avevano evidenziato un possibile rischio

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Possibile rischio botulino per un lotto di confezioni di mousse al salmone con marchio Land in vendita da Eurospin. Il ministero della Salute ha richiamato per rischio microbiologico il prodotto (IL MODELLO DI RICHIAMO). 

L’allerta europea è stata lanciata dal Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine animale e loro derivati – Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 6 Euganea, dopo controlli di routine effettuati nel Padovano che avevano evidenziato un possibile rischio alimentare microbiologico in una confezione di mousse di salmone. Il supermercato Eurospin ha quindi ritirato dal commercio quel lotto di prodotto in tutti i suoi punti vendita.

Ministero della Salute

Non consumare il prodotto e restituirlo

I consumatori che hanno acquistato la mousse al salmone Land presso Eurospin sono invitati a controllare il lotto sulla confezione. Si raccomanda di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso o la sostituzione.

Ministero della Salute

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