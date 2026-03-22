Montagna, morta scialpinista austriaca dispersa in Alto Adige

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe precipitata per circa 700 metri dopo il cedimento di un cornicione in vetta. Le ricerche, ostacolate dalla nebbia, hanno coinvolto oltre 25 soccorritori, un elicottero e droni
È stata ritrovata senza vita la scialpinista austriaca di 57 anni, originaria del Tirolo Orientale, dispersa da due giorni sul Monte Nevoso, sopra Riva di Tures, in Alto Adige. La donna era partita da sola venerdì per un'escursione con gli sci e non aveva fatto rientro. L'allarme è scattato sabato mattina, quando non si è presentata sul posto di lavoro.
La ricostruzione dell'incidente
Secondo le prime verifiche e la testimonianza di un altro scialpinista, la donna avrebbe raggiunto la vetta a 3.358 metri intorno alle 14.30. La tragedia sarebbe stata causata dal cedimento del cornicione sommitale della cresta, che l'avrebbe travolta facendola precipitare per circa 700 metri.
Le operazioni di ricerca
Le ricerche, avviate subito dopo la segnalazione, hanno coinvolto oltre 25 persone, un elicottero e alcuni droni. Nel pomeriggio di sabato le operazioni erano state sospese a causa della nebbia, per poi riprendere questa mattina, portando al tragico ritrovamento.