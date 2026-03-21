Il 118 non ha potuto far altro che constatare l'ora del decesso

La vittima si trovava in auto con il fratello e la cognata che, essendosi subito accorti della crisi respiratoria dell'uomo, hanno accostato e si sono subito rivolti alla vicina Farmacia Pomari per chiedere aiuto. Due farmacisti sono accorsi e hanno tentato di rianimare l'uomo, cardiopatico e con un pacemaker, anche usando il defibrillatore, ma ogni tentativo è risultato vano. Il 51enne è morto in strada in attesa del 118 che, una volta arrivato, ha accertato la causa del decesso: le vie aeree erano ostruite da un residuo della brioche che stava mangiando.

