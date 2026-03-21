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Verona, muore soffocato da una brioche: inutili tutti i tentativi di rianimarlo

Cronaca
©Getty

L'uomo si trovava a bordo di un’auto con il fratello e la cognata. Mentre percorreva Via Nazionale, a San Martino Buon Albergo nel veronese, un pezzo di croissant appena addentato ha ostruito le vie respiratorie. I soccorsi non hanno potuto far altro che constatare l'ora del decesso

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Un uomo di 61 anni è morto soffocato dalla brioche che stava mangiando. Il fatto è accaduto verso le ore 9 del mattino a San Martino Buon Albergo in provincia di Verona.

 

Il 118 non ha potuto far altro che constatare l'ora del decesso

La vittima si trovava in auto con il fratello e la cognata che, essendosi subito accorti della crisi respiratoria dell'uomo, hanno accostato e si sono subito rivolti alla vicina Farmacia Pomari per chiedere aiuto. Due farmacisti sono accorsi e hanno tentato di rianimare l'uomo, cardiopatico e con un pacemaker, anche usando il defibrillatore, ma ogni tentativo è risultato vano. Il 51enne è morto in strada in attesa del 118 che, una volta arrivato, ha accertato la causa del decesso: le vie aeree erano ostruite da un residuo della brioche che stava mangiando. 

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