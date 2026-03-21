Lecco, perde il controllo dello scooter e si schianta: morto 59enne

I soccorsi sono intervenuti in codice rosso con elisoccorso, ambulanza e polizia stradale. La carreggiata nord è stata chiusa, causando deviazioni e pesanti rallentamenti verso le zone del lago e della montagna

Un uomo di 59 anni ha perso la vita questa mattina in un grave incidente avvenuto lungo la Superstrada 36 Milano–Lecco, in direzione nord, all'altezza dell'uscita di Bosisio Parini. Lo scontro ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava la vittima e alcune automobili.

I soccorsi e l'intervento delle autorità

L'allarme è scattato in codice rosso. Sul posto sono stati inviati l'elisoccorso decollato da Como, un'ambulanza, l'auto medica e le pattuglie della polizia stradale, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti, un tratto della Superstrada 36 è stato temporaneamente chiuso con deviazioni e ripercussioni sul flusso di veicoli diretto verso il lago e le montagne per il fine settimana.