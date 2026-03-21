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Roma, auto si scontra con una minicar: morto un 17enne

Cronaca
©Ansa

Incidente mortale nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma, sulla carreggiata in direzione Ostia. Due i feriti: il passeggero della Ligier e l'uomo alla guida di una Yaris, un 53enne italiano. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati dagli agenti del IX Gruppo Eur, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto

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Un ragazzo italiano di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Roma. E' successo poco prima delle  2 all’altezza del km 12.600 di via Cristoforo Colombo, nella carreggiata centrale in direzione Ostia. Alla guida di una minicar Ligier, la vittima si è scontrata con una Toyota Yaris guidata da un 53enne italiano, trasportato all'ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto anche agli accertamenti di rito. Ferito anche il passeggero della microcar. Sul posto, per i rilievi, gli agenti  del IX Gruppo Eur della Polizia Locale. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.

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