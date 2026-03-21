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Terremoto: sciame sismico in Sicilia dopo scosse 4.3 e 4.6

Cronaca

Uno sciame sismico ha interessato nelle scorse ore l'area delle Isole Eolie, dove poco prima erano state registrate due forti scosse, la prima di magnitudo 4.6 e la seconda di 4.3. In seguito, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato altre 12 scosse in circa un'ora e mezza, di intensità variabile da 3.0 a 2.0

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Dopo le forti scosse di terremoto con epicentro il mar Tirreno meridionale tra Messina e Palermo, di magnitudo 4.6 e 4.3, prosegue lo sciame sismico: una scossa di 3.0 si è avvertita nel Mar Tirreno meridionale alle 2:53 a una profondità di 11 km. Altre cinque invece alle Isole Eolie tra le 2:55 e le 3:14 di magnitudo 2.7 (profondita' 17 km), 2.9 (27 km), 2.2, 2.1 e 2.1 (10 km). 

Dalle 3:25 alle 4:02 si sono susseguite altre quattro scosse di magnitudo compresa tra 2 e 2.8. A parte tanta paura per il terremoto che ha svegliato i gli abitanti della costa settentrionale della Sicilia tra Palermo e Messina, non si registrano danni a cose o persone.

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