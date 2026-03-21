Scontro auto-moto nella notte a Milano, morti due ventenni

Una ragazza di 20 anni e un giovane di 23, sono morti la notte scorsa intorno alle 4 in un incidente stradale che ha visto coinvolta la motocicletta su cui erano in sella e un taxi in viale Mugello

Il terribile incidente stradale è avvenuto nella notte a Milano nella zona nord-est della città. Una ragazza di 20 anni e un giovane di 23, sono morti intorno alle 4 in uno scontro che ha visto coinvolta la motocicletta su cui erano in sella e un taxi in viale Mugello. L'automobilista, un uomo di 61 anni, è invece rimasto ferito in modo non grave. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e i vigili del fuoco anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica, al lavoro per capire se si sia trattato di una mancata precedenza da parte di uno dei due mezzi in prossimità di un incrocio