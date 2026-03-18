Da un anno e 4 mesi a 12 mesi e 4mila euro di multa per l'ex schermidore azzurro accusato di tentata interferenza illecita nella vita privata per avere cercato di riprendere con il proprio telefonino due ragazzine di 16 anni mentre si stavano facendo la doccia negli spogliatoi del centro sportivo San Filippo di Brescia

Ridotta la pena per l'ex schermidore azzurro Andrea Cassarà, nel processo che lo accusa di tentata interferenza illecita nella vita privata per avere cercato di riprendere con il proprio telefonino due ragazzine di 16 anni mentre si stavano facendo la doccia negli spogliatoi del centro sportivo San Filippo di Brescia.

La riduzione della condanna

La Corte d'appello di Brescia ha ridotto di quattro mesi (da 16 a 12) la condanna nei confronti di Cassarà. I giudici, in parziale riforma della sentenza di primo grado hanno condannato Cassarà ad un anno - e non più un anno e quattro mesi - e al pagamento di 4mila euro di multa.