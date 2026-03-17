Novara, donna entra all'asilo con coltello in mano: bloccata col taser

Si è introdotta nella scuola materna e si è barricata in un locale fino a che i militari non l'hanno bloccata e trasportata in ospedale. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio e il comando provinciale dell'Arma l'ha reso noto solo oggi

Momenti di forte tensione nel pomeriggio a Novara, dove una donna, armata di un grosso coltello da cucina e in stato di forte agitazione, è riuscita a fare irruzione in una scuola materna, barricandosi all’interno di una stanza. L’allarme è scattato immediatamente grazie alla prontezza del personale scolastico, che ha richiesto l’intervento del 112. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri ma la notizia è emersa solo oggi.

Donna fermata col taser e portata al Pronto Soccorso

Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale di Novara. I militari, per fermare la donna, di origini straniere, ed evitare conseguenze peggiori, sono stati costretti a utilizzare il taser in dotazione per immobilizzarla. Una volta messa in sicurezza, la donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale "Maggiore della Carità" per gli accertamenti del caso. L’arma bianca è stata posta sotto sequestro, mentre per la donna è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria: dovrà rispondere dei reati di violazione di domicilio aggravata e interruzione di pubblico servizio.