Nola, donna entra nel Duomo e fa cadere la statua di San Paolino

Una donna ha danneggiato la statua di San Paolino nel Duomo di Nola, nella città metropolitana di Napoli. Il fatto è accaduto, nella mattinata del 17 marzo. Da quanto è stato finora ricostruito, la donna è entrata nella cattedrale ed è andata verso l'altare, salendoci e facendo cadere la statua del patrono della città. A frenare la caduta, limitando i danni, è stata la mensola sottostante, sulla quale si è fermata la statua. La donna si è poi allontanata.