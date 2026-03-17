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Nola, donna entra nel Duomo e fa cadere la statua di San Paolino

Cronaca
©Getty

La donna è stata incapace di spiegare i motivi del suo gesto ai carabinieri. Il manufatto del '500 sarà restaurato da una ditta incaricata sotto la sorveglianza della Soprintendenza

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Una donna ha danneggiato la statua di San Paolino nel Duomo di Nola, nella città metropolitana di Napoli. Il fatto è accaduto, nella mattinata del 17 marzo. Da quanto è stato finora ricostruito, la donna è entrata nella cattedrale ed è andata verso l'altare, salendoci e facendo cadere la statua del patrono della città. A frenare la caduta, limitando i danni, è stata la mensola sottostante, sulla quale si è fermata la statua. La donna si è poi allontanata.

Ignoti i motivi del gesto

A far scattare l'allarme è stato uno dei custodi, che ha chiamato i carabinieri. Interrogata, la donna non ha saputo speigare i motivi del suo gesto. Restaurata già agli inizi del 2000, la statua è un manufatto di fine '500. È stata affidata alla direttrice dell'ufficio dei beni culturali della curia di Nola, Tonia Solpietro. Il restauro sarà eseguito da una ditta incaricata, sotto la sorveglianza della Soprintendenza, con il coordinamento dell'ufficio culturali della diocesi.

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