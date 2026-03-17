La vicenda è legata ad una intervista pubblicata sul sito dillingernews.it, in cui una 25enne ha accusato falsamente di stalking il centrocampista giallorosso

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Fabrizio Corona per l'accusa di diffamazione ai danni del calciatore della Roma, Lorenzo Pellegrini.a vicenda è legata ad una intervista pubblicata sul sito dillingernews.it, in cui una 25enne ha accusato falsamente di stalking il centrocampista giallorosso. Alla donna è contestata anche la calunnia e le minacce.