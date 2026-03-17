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Fabrizio Corona, a processo per l'accusa di diffamazione al calciatore Pellegrini

Cronaca
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 La vicenda è legata ad una intervista pubblicata sul sito dillingernews.it, in cui una 25enne ha accusato falsamente di stalking il centrocampista giallorosso

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Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Fabrizio Corona per l'accusa di diffamazione ai danni del calciatore della Roma, Lorenzo Pellegrini.a vicenda è legata ad una intervista pubblicata sul sito dillingernews.it, in cui una 25enne ha accusato falsamente di stalking il centrocampista giallorosso. Alla donna è contestata anche la calunnia e le minacce.

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A processo anche una donna accusata di calunnia

Insieme a Corona, il giudice ha rinviato a giudizio la ragazza, di origini romene, indagata a sua volta per diffamazione, calunnia e minacce ai danni del calciatore. Il processo inizierà il 1 dicembre davanti al giudice monocratico. "Siamo soddisfatti di questo passaggio processuale - commenta l'avvocato Federico Olivo, legale del calciatore - Una decisione che ritengo doverosa. La sede dove ora verrà approfondita questa vicenda è il dibattimento". 

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