Le nuove investigazioni si sono svolte in cooperazione con l'Autorità Giudiziaria francese. La Procura di Roma e il polo antiterrorismo di Parigi hanno, infatti, formato anche una Squadra Investigativa Comune, istituita l'8 febbraio 2023 alla luce delle convergenze emerse tra l'attentato perpetrato nella capitale italiana e quello del 9 agosto 1982 nel quartiere ebraico del IV Arrondissement di Parigi ascolta articolo

Si è concluso l'ultimo capitolo delle indagini sull'attentato alla sinagoga di Roma avvenuto il 9 ottobre 1982 in cui ha perso la vita Stefano Gaj Tachè e dove sono rimaste ferite altre 40 persone. Sono 5 gli indagati a rischiare il processo. L'avviso di chiusura indagini riguarda, infatti, Abou Zayed Walid Abdulrahman, Abed Adra Mahmoud Khader, Abassi Souheir Mohammad Hassan Khalil, Hamada Nizar Tawfiq Mussa, Abu Arkoub Omar Mahid Abdel Rahman. Le indagini, spiega la Procura di Roma, si sono svolte in cooperazione con l'Autorità Giudiziaria francese, anche con la creazione di una Squadra Investigativa Comune istituita l'8 febbraio 2023. Nel corso delle indagini, sono emerse delle similitudini tra l'attentato perpetrato nella capitale e quello del 9 agosto 1982 presso il ristorante "Jo Goldenberg”, nel quartiere ebraico del IV Arrondissement di Parigi.

La Procura di Roma: "Convergenze tra attentati di Roma e Parigi" "Le evidenze hanno consentito di confermare la collocazione dell'evento nella strategia dell'organizzazione di Abu Nidal, di far emergere le convergenze oggettive e soggettive tra gli attentati di Roma e Parigi del 1982 e di individuare quindi gli appartenenti all'organizzazione che si ritiene abbiano contribuito al compimento dell'attentato alla Sinagoga di Roma, concorrendo con diversi ruoli e funzioni: decisione e supervisione, organizzazione e logistica, contributo operativo”, si legge in una nota delle Procura di Roma sulla chiusura delle indagini relative all'attentato in Sinagoga del 1982.

Attentato alla sinagoga di Roma, 1982

Le indagini della Procura di Roma e i 5 che rischiano il processo Nel corso delle indagini sono stati fatti accertamenti con mirate attività tecniche e acquisizione di testimonianze e documentazione, oltre alla rilettura, all'analisi e al raffronto con gli atti istruttori e dibattimentali dell'epoca, le fonti diplomatiche e giornalistiche, i documenti di archivi privati e pubblici in merito sia all'attentato in questione che degli altri compiuti a Roma in quegli anni e riconducibili alla stessa organizzazione. L'avviso di chiusura indagini riguarda Abou Zayed Walid Abdulrahman, 68enne, detenuto in Francia e a giudizio per la strage del 2 agosto 1982 di Rue des Rosiers a Parigi; Abed Adra Mahmoud Khader, 71enne palestinese residente in Cisgiordania; Abassi Souheir Mohammad Hassan Khalil, 74enne di origine palestinese residente in Giordania; Hamada Nizar Tawfiq Mussa, 65enne di origine palestinese residente in Giordania; Abu Arkoub Omar Mahid Abdel Rahman, 66enne di origine palestinese, residente in Giordania. Si ipotizza che abbiano agito in concorso anche con Alhamieda Rashid Mahmoud alias Fouad Hijazy, Maher Said, Al Awad Yousif alias Arabe El Arabi Tawfik Gamal, deceduti. Potrebbe interessarti Roma, cerimonia a 40 anni da attentato a sinagoga. Presente Mattarella

Attentato alla sinagoga di Roma, 1982