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Terremoto, scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Salerno

Cronaca

L'evento sismico è stato rilevato dall'Ingv alle 13:35 del 16 maggio, a 300 chilometri di profondità

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Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata nel primo pomeriggio di lunedì 16 marzo nel mare del Cilento, in provincia di Salerno. Il sisma è stato rilevato alle 13:35 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), a una profondità di 300 chilometri, al largo della Costa Cilentana, nel mare all'estremo Sud della provincia salernitana. L'elevata profondità dell'epicentro ha fatto sì che la scossa non fosse avvertita dagli abitanti. Al momento, infatti, non vengono segnalati danni. 

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