Si attende la fissazione dell'udienza preliminare dal gup di Cuneo per i sei indagati nell'inchiesta sulla morte di Anisa Murati, la bambina di sette anni annegata nel bioparco AcquaViva di Caraglio (Cuneo) . Per tutti loro la Procura si appresta a chiedere il rinvio a giudizio. La piccola, figlia di una coppia albanese residente a Demonte (Cuneo), era in gita con l'estate ragazzi della valle Stura il 17 luglio del 2024. Secondo gli inquirenti, il braccialetto che Anisa aveva al polso era del colore sbagliato: alla bimba sarebbe stato dato un braccialetto arancione, riservato ai nuotatori, anziché quello verde per i più piccoli. Una svista che il magistrato imputa alle due animatrici, insieme a un presunto ritardo nell'allertare i soccorsi.

Le accuse della Procura

A tutti gli indagati la Procura addebita condotte caratterizzate da "imprudenza, negligenza e imperizia". Insieme alle due accompagnatrici sono accusate altre quattro persone. Il gestore del bioparco, per aver predisposto un documento di valutazione dei rischi ritenuto "carente". Il progettista e direttore dei lavori e il responsabile dell'ufficio tecnico comunale sono accusati anche di falso. Furono loro a firmare il certificato di regolare esecuzione dei lavori che la procura ritiene però irregolare, perché non corrispondente al progetto esecutivo approvato. Mancavano, in particolare, alcuni presidi di sicurezza e una cartellonistica che segnalasse, in modo evidente, i valori di profondità dell'acqua e pendenza a bordo del bacino. Infine, il parroco di Demonte, che quel giorno non era presente a Caraglio. Secondo il pubblico ministero, però, avrebbe autorizzato la partenza della comitiva di bambini, giunta "senza preavviso", in presenza di un numero insufficiente di accompagnatori.