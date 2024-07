Bimba dispersa in un bioparco nel Cuneese, ricerche in corso

Sono in corso le ricerche di una bambina che risulta scomparsa all'interno del bioparco Acquaviva di Caraglio, a pochi chilometri da Cuneo. Della piccola, che fa parte di un centro estivo, si sono perse le tracce poco dopo le 16. L'allarme è subito scattato. Si teme che la piccola possa essere caduta nel lago balneabile, al centro del parco. Per questo vigili del fuoco e carabinieri stanno effettuando perlustrazioni, con un gommone, anche lungo lo specchio d'acqua. La sindaca di Caraglio Paola Falco, informata dei fatti mentre si trovava in Provincia, sta rientrando per organizzare ricerche insieme ai volontari.