Una scoperta fatta sui social ha permesso alla ragazza di recuperare alcuni degli oggetti sottratti. Le foto pubblicate da un negozio vintage avevano attirano la sua attenzione: in vendita aveva riconosciuto proprio le sue borse. Il principale sospettato è il fidanzato. I carabinieri hanno ricostruito la vicenda e sono risaliti alla vendita. Per il 28enne è scattata la denuncia