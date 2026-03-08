La vittima è un ragazzo italiano di 19 anni: era alla guida di un motoveicolo, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo colpendo un palo. Immediati i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso

Tragedia nella notte a Roma. Le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute, intorno a mezzanotte, in viale Giardino di Ottavia, per i rilievi di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un ragazzo italiano di 19 anni che era alla guida di un motoveicolo, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo colpendo un palo. Immediati i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento la moto risulta unico veicolo coinvolto, ma sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.