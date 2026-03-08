Genova, donna trovata morta: sarebbe stata uccisa a coltellate

Una donna di 80 anni è stata trovata morta questo pomeriggio, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio
Una donna di 80 anni è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Indagini sono in corso e non si esclude l'omicidio. La donna sarebbe stata trovata trafitta da alcune coltellate. Sul posto la polizia di Stato.
©Ansa
Femminicidi, da Ilaria Sula a Cinzia Pinna: i casi di cronaca del 2025
Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime