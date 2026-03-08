Offerte Sky
Genova, donna trovata morta: sarebbe stata uccisa a coltellate

Cronaca
©Ansa

Una donna di 80 anni è stata trovata morta questo pomeriggio, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio

Una donna di 80 anni è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Indagini sono in corso e non si esclude l'omicidio. La donna sarebbe stata trovata trafitta da alcune coltellate. Sul posto la polizia di Stato.

©Ansa

