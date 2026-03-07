Offerte Sky
Moggio Udinese, perseguitava la ex da 2 anni controllandola anche con un drone

Cronaca

La stazione dei carabinieri locale ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’obbligo di presentazione giornaliero emessi dal tribunale di Udine nei confronti di un 31enne residente nell’alto Friuli, per il reato di atti persecutori commesso dal 2023 fino al 2025 nei confronti dell’ex fidanzata

ascolta articolo

Per circa due anni avrebbe perseguitato l'ex fidanzata, utilizzando persino un drone per controllarne gli spostamenti. Per questo nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Moggio Udinese hanno eseguito nei confronti di un uomo, di 31 anni, residente in Alto Friuli, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e l'obbligo di presentazione giornaliero, disposti dal Tribunale di Udine con l'accusa di atti persecutori commessi tra il 2023 e il 2025.

 

Indagini avviate dopo la denuncia nel 2025

Le indagini sono state avviate nell'ottobre 2025 dopo la querela presentata dalla donna, che continuava a ricevere dall'ex insistenti richieste di tornare insieme, oltre a regali e messaggi non graditi. A far scattare l'allarme era stata anche la presenza ricorrente di un drone che sorvolava i luoghi da lei frequentati. Gli accertamenti hanno permesso ai militari di individuare e sequestrare il velivolo. Dall'analisi della memoria sono emersi numerosi sorvoli e fotografie scattate all'insaputa della vittima, alcune delle quali sarebbero state condivise dall'indagato con amici e conoscenti. I militari hanno anche sequestrato due telefoni cellulari, ora al vaglio degli investigatori.

