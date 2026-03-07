In occasione della Giornata Internazionale della donna che si celebra domenica 8 marzo, sono diverse le iniziative e gli eventi per promuovere la parità di genre che coinvolgono le principali città, da Nord a Sud. Tra queste anche Napoli.

Ingresso gratuito per le donne alla Reggia di Caserta domenica 8 marzo. Lo comunica la direzione del Museo, che aderisce all'iniziativa ministeriale dedicata alla Giornata internazionale della Donna. Un'occasione per tante visitatrici di ammirare l'esposizione internazionale "Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa", realizzata per valorizzare il ruolo storico e politico delle figure femminili europee promuovendone una lettura critica e culturalmente fondata. Le oltre 200 opere nelle sale della Gran Galleria esplorano il volto meno noto di alcune tra le principali sovrane delle dinastie europee, offrendone una prospettiva diversa rispetto alle rappresentazioni convenzionali. Le regine sono state chiamate a incarnare e tutelare gli interessi politici delle proprie casate, ma sono state anche protagoniste silenziose di raffinati intrecci diplomatici all'interno dei regni, capaci di creare relazioni e cultura.

Quest'anno lo sciopero trasnfemminista dell'8 marzo sarà a Bagnoli, quartiere di Napoli che secondo il collettivo Non Una di Meno rappresenta il simbolo di tante periferie depredate e senza nome. "Un territorio che, ancora prima del modello Coppa America, si è trovato ad affrontare la crisi bradisismica, lasciando centinaia di persone senza casa ed esponendo i nostri corpi a molteplici forme di violenza". Appuntamento domenica 8 marzo a Bagnoli e il 9 marzo in corteo per lo sciopero transfemminista, alle 14 a Porta Capuana (Napoli).

Ingresso gratuito a Palazzo Reale e al Museo Pignatelli

Domenica 8 marzo, il Palazzo Reale di Napoli e il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes aderiscono all’iniziativa ministeriale garantendo l’ingresso gratuito a tutte le donne nei consueti orari di apertura al pubblico. Nella mattinata, presso il Museo Pignatelli, è inoltre prevista la visita tematica “Storia di una Principessa” incentrata sulla figura di Rosina Pignatelli, una donna dotata di una cultura non comune per l'epoca, elegante e appassionata di musica e lettere. Le visite sono previste alle ore 10.30 e alle ore 12.00 e avranno un costo di 3,00 euro oltre al biglietto d’ingresso al Museo (gratuito per le donne). Nel pomeriggio invece, il Palazzo Reale di Napoli propone l’itinerario “Dal mito alla storia”, dedicato alle testimonianze del mondo femminile presenti nelle collezioni museali esposte.

Ingresso gratuito anche a Castel Sant'Elmo

Anche i Musei nazionali del Vomero per l'8 marzo propongono un programma diffuso che attraversa Castel Sant’Elmo, la Certosa di San Martino e la Villa Floridiana, offrendo una rilettura del patrimonio museale attraverso le storie di donne che hanno segnato la memoria culturale, politica e artistica di Napoli. L’iniziativa intende restituire centralità a figure femminili spesso rimaste ai margini dei grandi racconti storici, mettendo in dialogo luoghi, opere e vicende biografiche in un percorso che unisce rivoluzione civile, committenza aristocratica, produzione artistica e racconto teatrale.