Momenti di tensione nel centro della città lombarda, dove un uomo si è cosparso di benzina e ha iniziato a camminare con un accendino in mano nei pressi del Palazzo di Giustizia. L’area è stata isolata mentre polizia, carabinieri e soccorritori hanno cercato di convincerlo a rinunciare al gesto

Un uomo, sulla cinquantina, ha minacciato di togliersi la vita davanti al tribunale cittadino dopo essersi cosparso di benzina. Le forze dell’ordine e i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto e per cercare di dissuaderlo, mentre la zona è stata messa in sicurezza.

L’allarme in via Borfuro

La situazione si è verificata poco dopo le 10 in via Borfuro, davanti al Tribunale di Bergamo. L’uomo è stato visto camminare nell’area con un accendino in mano dopo essersi cosparso di carburante, facendo scattare immediatamente l’allarme tra i presenti e portando alla mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono arrivati carabinieri, polizia, vigili del fuoco e i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Gli agenti hanno cercato di parlare con l’uomo e convincerlo a rinunciare al gesto, mentre i soccorritori erano pronti a intervenire. Per ragioni di sicurezza l’area è stata completamente transennata. Via Borfuro è stata chiusa al traffico e l’accesso è stato interdetto anche ai pedoni. Le persone che abitano nei dintorni sono state invitate a restare nelle proprie case fino alla conclusione dell’intervento.