Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano dopo una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, mentre è stata avviata l’evacuazione di alcune aree del tribunale per consentire le verifiche.
Prossimi video
Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano
Cronaca
Open Dialogues, al via la prima giornata del forum a Udine
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 marzo, edizione delle 9
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa del 6 marzo
Cronaca
Pop Culture Video Games, prima asta in Europa di videogiochi gradati
Cronaca
Incidente tram, sequestrate scarpe conducente
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 5 marzo, edizione delle 19
Cronaca