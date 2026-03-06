Offerte Sky
Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano

Cronaca

Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano dopo una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, mentre è stata avviata l’evacuazione di alcune aree del tribunale per consentire le verifiche.

