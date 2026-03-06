Offerte Sky
Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano

Cronaca

Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano dopo diverse telefonate ricevute in Questura nell’arco di circa mezz’ora. Le autorità hanno disposto l’evacuazione dei sette piani dell’edificio mentre le forze dell’ordine, con unità cinofile, stanno effettuando controlli e operazioni di bonifica.

