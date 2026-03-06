Napoli, iraniani al consolato Usa per Trump e Netanyahu

Decine di cittadini iraniani, molti studenti universitari, si sono radunati a Napoli davanti al consolato USA per sostenere l’operazione "Epic Fury" e chiedere la fine della Repubblica islamica. Hanno sventolato bandiere iraniane, statunitensi e israeliane, cantato l’inno nazionale e promosso il ritorno di Reza Pahlavi come "unica scelta" per un Iran libero.I manifestanti hanno ringraziato a gran voce Donald Trump e Benjamin Netanyahu, denunciando la repressione del regime e definendo l’intervento internazionale una speranza per il popolo