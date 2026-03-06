Milano, ricostruzione funzionante orologio di Leonardo

Al museo Leonardo3 di Milano presentata la ricostruzione funzionante di un orologio progettato da Leonardo da Vinci tra il 1490 e il 1493. Il modello è stato realizzato seguendo i disegni originali conservati nei codici del genio rinascimentale. L’esposizione permette di osservare da vicino il funzionamento degli ingranaggi e dei meccanismi, ricostruiti con criteri filologici. Al termine entrerà nella collezione permanente del museo.