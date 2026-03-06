Milano, ricostruzione funzionante orologio di Leonardo

Al museo Leonardo3 di Milano presentata la ricostruzione funzionante di un orologio progettato da Leonardo da Vinci tra il 1490 e il 1493. Il modello è stato realizzato seguendo i disegni originali conservati nei codici del genio rinascimentale. L’esposizione permette di osservare da vicino il funzionamento degli ingranaggi e dei meccanismi, ricostruiti con criteri filologici. Al termine entrerà nella collezione permanente del museo.
Prossimi video
Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano
Cronaca
Open Dialogues, al via la prima giornata del forum a Udine
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 marzo, edizione delle 9
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa del 6 marzo
Cronaca
Pop Culture Video Games, prima asta in Europa di videogiochi gradati
Cronaca
Incidente tram, sequestrate scarpe conducente
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 5 marzo, edizione delle 19
Cronaca