Morte di David Rossi, la procura di Siena riapre le indagini

Riaperte le indagini sulla morte di David Rossi , l'ex capo comunicazione di Mps, deceduto il 6 marzo 2013 dopo esser precipitato dalla finestra del suo ufficio al terzo piano di Rocca Salimbeni, sede della banca a Siena. A confermarlo è stato Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte di Rossi. "Siamo lieti di apprendere alla vigilia del 6 marzo che la Procura di Siena ha aperto un nuovo fascicolo d'inchiesta sulla morte di David Rossi e che lo abbia fatto sulla base delle risultanze emerse dal lavoro della commissione parlamentare d'inchiesta che presiedo", ha detto Vici. "Ora delibereremo l'invio alla Procura delle perizie che ci hanno richiesto sulla caduta dell'ex manager di Mps e sulle sue ferite non compatibili con la caduta". La notizia era stata anticipata da Massimo Giletti.

La commissione parlamentare: "Pista è quella dell'omicidio"

Nel dicembre scorso, una nuova perizia aveva portato, per la prima volta in 13 anni, ad accostare in modo esplicito la parola “omicidio” al caso dell’ex capo comunicazione di Mps. A pronunciarla in modo esplicito era stato lo stesso Vinci. "La pista", aveva detto, "adesso è quella dell'omicidio o dell'omicidio come conseguenza di altro reato, sicuramente l'hanno tenuto appeso fuori dalla finestra e le lesioni che ha sul polso sono state create o perché in maniera estorsiva volevano esporlo fuori dalla finestra per spaventarlo e poi ritirarlo all'interno, oppure è stato lasciato andare, in ogni caso si può comunque parlare di omicidio”.

