Gela, aggressione a scuola: studente colpisce un compagno con martello

Un episodio di violenza scuote l'istituto professionale "Ettore Maiorana" di Gela: un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un compagno con un martello, riportando un lieve trauma cranico e quattro punti di sutura. Gli agenti di Polizia indagano per ricostruire la dinamica e le motivazioni dell'aggressione, avvenuta sotto gli occhi di un docente

La tensione in classe è degenerata in violenza questa mattina a Gela, dove un ragazzo di 15 anni è stato colpito con un martello da un compagno di scuola all’interno dell’istituto professionale "Ettore Maiorana". L’aggressione si è verificata mentre l’insegnante di educazione fisica stava parlando con gli studenti di rispetto e rendimento scolastico, poco prima della ripresa delle attività dopo la ricreazione.

L'aggressione sotto gli occhi del docente Secondo quanto emerso, l’aggressore avrebbe dichiarato di sentirsi continuamente insultato dal compagno. Approfittando del momento di riflessione in aula, ha estratto dal giubbotto un martello, probabilmente portato da casa, e ha colpito il ragazzo finché l’insegnante non è intervenuto per fermarlo. La scena ha generato forte spavento tra gli studenti presenti, testimoni del gesto improvviso e violento.