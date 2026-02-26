Cittadini in corteo con lo slogan "Il coraggio di restare, la forza di cambiare", a un mese dalla frana che ha colpito Niscemi. Migliaia di persone hanno attraversato le vie vicine alla zona rossa per chiedere unità e una ripartenza condivisa. Una mobilitazione senza bandiere politiche segnata da una forte partecipazione civile
A un mese dalla frana che ha colpito Niscemi, costringendo oltre 1.500 persone a lasciare le rispettive abitazioni, la città è scesa in piazza ieri sera con un corteo e una fiaccolata per ribadire con forza la volontà di ricominciare a vivere. "Niscemi rialzati" è stato il coro più ripetuto lungo il percorso, accompagnato dallo striscione di apertura che recitava: "Il coraggio di restare, la forza di cambiare".
Una mobilitazione senza bandiere politiche
Alla manifestazione hanno preso parte l'amministrazione comunale e il consiglio. Il corteo è stato indetto dal comitato "Evento franoso Niscemi 2026", che ha chiamato a raccolta la città. Un'iniziativa pensata come un momento di unità, senza appartenenze politiche o di partito. "Dobbiamo essere forti e avere un'unica voce, per ripartire", hanno ribadito i partecipanti.
Il percorso verso il santuario
Partito da largo Giugno, il corteo ha attraversato alcune aree prossime alla zona rossa, fino a raggiungere il santuario di Maria Santissima del Bosco. Tra i presenti anche il vescovo Rosario Gisana, che ha portato un messaggio di vicinanza alla comunità.
Mentre gli sfollati aspettano di sapere se possono andare, scortati dai vigili del fuoco, a recuperare effetti personali dalle proprie abitazioni in zona rossa, proseguono i lavori di rilievo per monitorare gli smottamenti. In campo anche strumentazioni solitamente usate in zone terremotate per far sì “che le operazioni possano compiersi in un assetto di safety”, ha fatto sapere il comandante dei vigili del fuoco