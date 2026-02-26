Cittadini in corteo con lo slogan "Il coraggio di restare, la forza di cambiare", a un mese dalla frana che ha colpito Niscemi. Migliaia di persone hanno attraversato le vie vicine alla zona rossa per chiedere unità e una ripartenza condivisa. Una mobilitazione senza bandiere politiche segnata da una forte partecipazione civile

A un mese dalla frana che ha colpito Niscemi , costringendo oltre 1.500 persone a lasciare le rispettive abitazioni, la città è scesa in piazza ieri sera con un corteo e una fiaccolata per ribadire con forza la volontà di ricominciare a vivere. "Niscemi rialzati" è stato il coro più ripetuto lungo il percorso, accompagnato dallo striscione di apertura che recitava: "Il coraggio di restare, la forza di cambiare".

Una mobilitazione senza bandiere politiche

Alla manifestazione hanno preso parte l'amministrazione comunale e il consiglio. Il corteo è stato indetto dal comitato "Evento franoso Niscemi 2026", che ha chiamato a raccolta la città. Un'iniziativa pensata come un momento di unità, senza appartenenze politiche o di partito. "Dobbiamo essere forti e avere un'unica voce, per ripartire", hanno ribadito i partecipanti.