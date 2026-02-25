Doppia tragedia nel Reatino, morte bimbe di 10 mesi e 2 anni

La prima è deceduta a seguito di un trauma generato involontariamente dal papà, che l'ha schiacciata nel sonno mentre dormiva. Sul corpo dell'altra vittima trovata senza vita nell'abitazione in cui viveva con i genitori a Stimigliano, è stata disposta l'autopsia
Doppia tragedia familiare in provincia di Rieti. Nelle ore scorse una bimba di appena 10 mesi è morta al Policlinico Gemelli di Roma, dopo essere stata trasferita d'urgenza dall'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti a causa di un arresto cardiaco generato da uno stato di grave ipossia. Un'altra bimba di due anni, nella mattinata di oggi, è stata trovata senza vita nell'abitazione in cui viveva con i genitori a Stimigliano.
Bimba di 10 mesi soffocata involontariamente nel sonno dal papà
La piccolina era giunta presso il nosocomio del capoluogo laziale priva di respiro e di battito, a seguito di un trauma generato involontariamente e inavvertitamente dal papà, che l'ha schiacciata nel sonno mentre la bimba dormiva tra i suoi genitori. Giunta in ospedale, il personale sanitario le ha praticato un massaggio cardiaco per oltre 30 minuti, facendo tornare il battito. Le condizioni gravissime hanno però richiesto un trasferimento d'urgenza in elicottero al policlinico Gemelli di Roma, dove la bimba è stata immediatamente ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Poche ore dopo però per lei è stata dichiarata la morte cerebrale.
Bimba di 2 anni trovata senza vita in casa, disposta autopsia
Un'altra bimba di due anni, nella mattinata di oggi, è stata trovata senza vita nell'abitazione in cui viveva con i genitori a Stimigliano, paese della provincia di Rieti. All'arrivo dei sanitari del 118 la piccola è risultata già senza vita. Il corpo è stato trasferito al Policlinico Gemelli, dove il magistrato di turno della procura reatina ha disposto un'autopsia. I genitori della bimba, cittadini di origine nigeriana residenti nel paese sabino, sono seguiti dai servizi sociali del comune.