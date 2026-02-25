Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Doppia tragedia nel Reatino, morte bimbe di 10 mesi e 2 anni

Cronaca
©Getty

La prima è deceduta a seguito di un trauma generato involontariamente dal papà, che l'ha schiacciata nel sonno mentre dormiva. Sul corpo dell'altra vittima trovata senza vita nell'abitazione in cui viveva con i genitori a Stimigliano, è stata disposta l'autopsia 

ascolta articolo

Doppia tragedia familiare in provincia di Rieti. Nelle ore scorse una bimba di appena 10 mesi è morta al Policlinico Gemelli di Roma, dopo essere stata trasferita d'urgenza dall'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti a causa di un arresto cardiaco generato da uno stato di grave ipossia. Un'altra bimba di due anni, nella mattinata di oggi, è stata trovata senza vita nell'abitazione in cui viveva con i genitori a Stimigliano.

Bimba di 10 mesi soffocata involontariamente nel sonno dal papà

La piccolina era giunta presso il nosocomio del capoluogo laziale priva di respiro e di battito, a seguito di un trauma generato involontariamente e inavvertitamente dal papà, che l'ha schiacciata nel sonno mentre la bimba dormiva tra i suoi genitori. Giunta in ospedale, il personale sanitario le ha praticato un massaggio cardiaco per oltre 30 minuti, facendo tornare il battito. Le condizioni gravissime hanno però richiesto un trasferimento d'urgenza in elicottero al policlinico Gemelli di Roma, dove la bimba è stata immediatamente ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Poche ore dopo però per lei è stata dichiarata la morte cerebrale. 

Bimba di 2 anni trovata senza vita in casa, disposta autopsia

Un'altra bimba di due anni, nella mattinata di oggi, è stata trovata senza vita nell'abitazione in cui viveva con i genitori a Stimigliano, paese della provincia di Rieti. All'arrivo dei sanitari del 118 la piccola è risultata già senza vita. Il corpo è stato trasferito al Policlinico Gemelli, dove il magistrato di turno della procura reatina ha disposto un'autopsia. I genitori della bimba, cittadini di origine nigeriana residenti nel paese sabino, sono seguiti dai servizi sociali del comune. 

Cronaca: Ultime notizie

Doppia tragedia nel Reatino, morte bimbe di 10 mesi e 2 anni

Cronaca

La prima è deceduta a seguito di un trauma generato involontariamente dal papà, che l'ha...

Caporalato, Deliveroo sotto controllo giudiziario: "Sfrutta i rider"

Cronaca

Dopo il caso di Glovo, le verifiche dei Carabinieri hanno evidenziato condizioni di forte bisogno...

Roma, aggredita a colpi di mannaia dal suocero 85enne in strada

Cronaca

È accaduto questa mattina alla periferia della capitale A bloccare il violento attacco è...

Omicidio Rogoredo, decisione Gip Milano: Cinturrino resta in carcere

Cronaca

L'assistente capo della Polizia, fermato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, ha raccontato che...

Incidente sul lavoro, operaio muore ai cantieri navali di Monfalcone

Cronaca

Sul posto sono giunti i sanitari inviati dalla centrale operativa regionale Sores Fvg con...

Cronaca: i più letti