Doppia tragedia nel Reatino, morte bimbe di 10 mesi e 2 anni

Bimba di 10 mesi soffocata involontariamente nel sonno dal papà

La piccolina era giunta presso il nosocomio del capoluogo laziale priva di respiro e di battito, a seguito di un trauma generato involontariamente e inavvertitamente dal papà, che l'ha schiacciata nel sonno mentre la bimba dormiva tra i suoi genitori. Giunta in ospedale, il personale sanitario le ha praticato un massaggio cardiaco per oltre 30 minuti, facendo tornare il battito. Le condizioni gravissime hanno però richiesto un trasferimento d'urgenza in elicottero al policlinico Gemelli di Roma, dove la bimba è stata immediatamente ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Poche ore dopo però per lei è stata dichiarata la morte cerebrale.